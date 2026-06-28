Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что будущее России определяют ее граждане.
- По словам Медведева, за суверенитет, который определяют граждане, выступает президент и сражаются бойцы Вооруженных сил.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Будущее России определяют ее граждане, это подлинный суверенитет, за который выступает российский лидер Владимир Путин и за который сражаются бойцы Вооруженных сил РФ, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Правда на стороне России, заявил Медведев
Вчера, 16:51