Будущее России определяют ее граждане, заявил Медведев

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Будущее России определяют ее граждане, это подлинный суверенитет, за который выступает российский лидер Владимир Путин и за который сражаются бойцы Вооруженных сил РФ, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.