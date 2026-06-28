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Медведев рассказал о том, чего добиваются противники России - РИА Новости, 28.06.2026
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16:22 28.06.2026 (обновлено: 16:47 28.06.2026)
Медведев рассказал о том, чего добиваются противники России

Медведев: противники России хотят, что она исчезла с карты мира

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что противники России хотят, чтобы страна исчезла с карты мира.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Противники России хотят, чтобы РФ исчезла с карты мира, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Что скрывать - наши враги хотят, чтобы наша страна действительно исчезла с карты мира, говорят об этом напрямую", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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