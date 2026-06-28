Медведев рассказал о том, чего добиваются противники России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что противники России хотят, чтобы страна исчезла с карты мира.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Противники России хотят, чтобы РФ исчезла с карты мира, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Что скрывать - наши враги хотят, чтобы наша страна действительно исчезла с карты мира, говорят об этом напрямую", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания партийного съезда.