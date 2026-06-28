ЕР обязана быть надежной опорой президенту, заявил Медведев

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" обязана быть надежной опорой президенту и служить народу России, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.