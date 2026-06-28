ЕР обязана быть надежной опорой президенту, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что "Единая Россия" обязана быть надежной опорой президенту и служить народу России.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" обязана быть надежной опорой президенту и служить народу России, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Мы обязаны быть надежной опорой президенту и обязаны служить народу", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания первого съезда "Единой России".
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.