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Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва отношений с Россией - РИА Новости, 28.06.2026
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11:33 28.06.2026
Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва отношений с Россией

Медведев: разрыв отношений с РФ приведет к тяжелым последствиям для Армении

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что разрыв отношений Еревана с Москвой приведет к тяжелым последствиям для армян.
  • По словам Медведева, Европейский союз не интересуется возможными тяжелыми последствиями для простых граждан Армении в случае разрыва связей с Россией.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Разрыв отношений Еревана с Москвой приведет к тяжелым последствиям для армян, Европейский союз это абсолютно не интересует, заявил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют", - сказал Медведев.
Комментарий председателя партии опубликован пресс-службой "Единой России".
"Жаль, что политические амбиции нынешних властей оказались выше национальных интересов возглавляемой ими страны", - добавил Медведев.
Прокуратура Армении ранее обратилась в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщало онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на источник в ведомстве.
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В миреАрменияРоссияДмитрий МедведевЕреванГагик ЦарукянЕдиная РоссияЕвросоюзПроцветающая Армения
 
 
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