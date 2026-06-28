Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва отношений с Россией

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Разрыв отношений Еревана с Москвой приведет к тяжелым последствиям для армян, Европейский союз это абсолютно не интересует, заявил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.