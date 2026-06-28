Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что разрыв отношений Еревана с Москвой приведет к тяжелым последствиям для армян.
- По словам Медведева, Европейский союз не интересуется возможными тяжелыми последствиями для простых граждан Армении в случае разрыва связей с Россией.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Разрыв отношений Еревана с Москвой приведет к тяжелым последствиям для армян, Европейский союз это абсолютно не интересует, заявил председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Комментарий председателя партии опубликован пресс-службой "Единой России".
"Жаль, что политические амбиции нынешних властей оказались выше национальных интересов возглавляемой ими страны", - добавил Медведев.
Прокуратура Армении ранее обратилась в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщало онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на источник в ведомстве.