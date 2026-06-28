Медведев прокомментировал ходатайство прокуратуры Армении по Царукяну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Армении обратилась в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности Гагика Царукяна.
- Дмитрий Медведев заявил, что ходатайство о лишении неприкосновенности Царукяна — это новый виток репрессий в отношении представителей армянской оппозиции.
- Медведев подчеркнул, что российская сторона не может оставаться в стороне от происходящих в Армении внутриполитических процессов, так как у «Единой России» подписано соглашение о сотрудничестве с партией «Процветающая Армения».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ходатайство прокуратуры Армении о лишении неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна - это новый виток репрессий в отношении представителей армянской оппозиции, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Рассматриваем такой шаг как новый виток репрессий в отношении неудобных для правящих верхов представителей оппозиции. Подобные нападки, наряду с массированным применением административного ресурса, стали отличительной чертой прошедших в республике выборов – что в корне расходится с заверениями властей о приверженности "защите демократических принципов", - заявил Медведев, комментарий опубликован пресс-службой "Единой России".
Он подчеркнул, что российская сторона не может оставаться в стороне от происходящих в братской Армении внутриполитических процессов. Медведев отметил, что у "Единой России" подписано соглашение о сотрудничестве с партией "Процветающая Армения".
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.