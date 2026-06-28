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Медведев прокомментировал ходатайство прокуратуры Армении по Царукяну - РИА Новости, 28.06.2026
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11:23 28.06.2026
Медведев прокомментировал ходатайство прокуратуры Армении по Царукяну

Медведев: прокуратура Армении хочет лишить неприкосновенности Царукяна

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Армении обратилась в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности Гагика Царукяна.
  • Дмитрий Медведев заявил, что ходатайство о лишении неприкосновенности Царукяна — это новый виток репрессий в отношении представителей армянской оппозиции.
  • Медведев подчеркнул, что российская сторона не может оставаться в стороне от происходящих в Армении внутриполитических процессов, так как у «Единой России» подписано соглашение о сотрудничестве с партией «Процветающая Армения».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ходатайство прокуратуры Армении о лишении неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна - это новый виток репрессий в отношении представителей армянской оппозиции, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Прокуратура Армении обратилась в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности Царукяна, сообщило онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на источник в ведомстве.
"Рассматриваем такой шаг как новый виток репрессий в отношении неудобных для правящих верхов представителей оппозиции. Подобные нападки, наряду с массированным применением административного ресурса, стали отличительной чертой прошедших в республике выборов – что в корне расходится с заверениями властей о приверженности "защите демократических принципов", - заявил Медведев, комментарий опубликован пресс-службой "Единой России".
Он подчеркнул, что российская сторона не может оставаться в стороне от происходящих в братской Армении внутриполитических процессов. Медведев отметил, что у "Единой России" подписано соглашение о сотрудничестве с партией "Процветающая Армения".
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
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В миреАрменияРоссияДмитрий МедведевГагик ЦарукянНикол ПашинянПроцветающая АрменияЕдиная РоссияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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