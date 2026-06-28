Медведев прокомментировал ходатайство прокуратуры Армении по Царукяну

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Армении обратилась в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности Гагика Царукяна.

Дмитрий Медведев заявил, что ходатайство о лишении неприкосновенности Царукяна — это новый виток репрессий в отношении представителей армянской оппозиции.

Медведев подчеркнул, что российская сторона не может оставаться в стороне от происходящих в Армении внутриполитических процессов, так как у «Единой России» подписано соглашение о сотрудничестве с партией «Процветающая Армения».

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ходатайство прокуратуры Армении о лишении неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна - это новый виток репрессий в отношении представителей армянской оппозиции, заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Прокуратура Армении обратилась в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности Царукяна , сообщило онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на источник в ведомстве.

"Рассматриваем такой шаг как новый виток репрессий в отношении неудобных для правящих верхов представителей оппозиции. Подобные нападки, наряду с массированным применением административного ресурса, стали отличительной чертой прошедших в республике выборов – что в корне расходится с заверениями властей о приверженности "защите демократических принципов", - заявил Медведев, комментарий опубликован пресс-службой "Единой России".

Он подчеркнул, что российская сторона не может оставаться в стороне от происходящих в братской Армении внутриполитических процессов. Медведев отметил, что у "Единой России" подписано соглашение о сотрудничестве с партией "Процветающая Армения".