Медведев заявил о беспрецедентном вмешательстве Запада в выборы в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что вмешательство Запада в избирательную кампанию в Армении стало беспрецедентным.
- Прокуратура Армении обратилась в Центризбирком с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента Гагика Царукяна.
- Медведев назвал ходатайство о лишении неприкосновенности Царукяна новым витком репрессий против представителей армянской оппозиции.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вмешательство Запада в избирательную кампанию в Армении стало беспрецедентным, они поставили госаппарат республики на ручное управление, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Армении обратилась в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Комментируя сообщение, Медведев назвал ходатайство новым витком репрессий против представителей армянской оппозиции.
"Все это происходит при полном молчании стран Запада, вмешательство которого в состоявшуюся избирательную кампанию стало беспрецедентным. В духе своих излюбленных неоколониальных практик они буквально поставили госаппарат Армении на ручное управление", - сказал Медведев.
Комментарий председателя партии опубликован пресс-службой "Единой России".
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.