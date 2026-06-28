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Медведев заявил о беспрецедентном вмешательстве Запада в выборы в Армении - РИА Новости, 28.06.2026
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11:22 28.06.2026
Медведев заявил о беспрецедентном вмешательстве Запада в выборы в Армении

Медведев назвал вмешательство Запада в выборы в Армении беспрецедентным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что вмешательство Запада в избирательную кампанию в Армении стало беспрецедентным.
  • Прокуратура Армении обратилась в Центризбирком с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента Гагика Царукяна.
  • Медведев назвал ходатайство о лишении неприкосновенности Царукяна новым витком репрессий против представителей армянской оппозиции.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вмешательство Запада в избирательную кампанию в Армении стало беспрецедентным, они поставили госаппарат республики на ручное управление, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Армении обратилась в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Комментируя сообщение, Медведев назвал ходатайство новым витком репрессий против представителей армянской оппозиции.
"Все это происходит при полном молчании стран Запада, вмешательство которого в состоявшуюся избирательную кампанию стало беспрецедентным. В духе своих излюбленных неоколониальных практик они буквально поставили госаппарат Армении на ручное управление", - сказал Медведев.
Комментарий председателя партии опубликован пресс-службой "Единой России".
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Пашинян пытается снять конкурентов с выборов в Армении, заявил Медведев
6 июня, 00:15
 
В миреАрменияРоссияДмитрий МедведевГагик ЦарукянНикол ПашинянЕдиная РоссияПроцветающая Армения
 
 
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