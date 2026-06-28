Медведев заявил о беспрецедентном вмешательстве Запада в выборы в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил, что вмешательство Запада в избирательную кампанию в Армении стало беспрецедентным.

Прокуратура Армении обратилась в Центризбирком с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента Гагика Царукяна.

Медведев назвал ходатайство о лишении неприкосновенности Царукяна новым витком репрессий против представителей армянской оппозиции.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вмешательство Запада в избирательную кампанию в Армении стало беспрецедентным, они поставили госаппарат республики на ручное управление, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Армении обратилась в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии " Процветающая Армения " Гагика Царукяна. Комментируя сообщение, Медведев назвал ходатайство новым витком репрессий против представителей армянской оппозиции.

"Все это происходит при полном молчании стран Запада, вмешательство которого в состоявшуюся избирательную кампанию стало беспрецедентным. В духе своих излюбленных неоколониальных практик они буквально поставили госаппарат Армении на ручное управление", - сказал Медведев.

Комментарий председателя партии опубликован пресс-службой "Единой России".