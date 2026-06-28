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Лукашенко готов поддерживать мирное решение спорных вопросов, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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23:19 28.06.2026
Лукашенко готов поддерживать мирное решение спорных вопросов, заявил Путин

Путин: Лукашенко готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Павла Зарубина
Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Павла Зарубина - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© POOL
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Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Павла Зарубина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин отметил готовность Александра Лукашенко поддерживать инициативы, направленные на решение спорных вопросов мирными средствами.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил готовность белорусского коллеги Александра Лукашенко всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами.
"Знаю позицию Александра Григорьевича (Лукашенко - ред.), он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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