Лукашенко готов поддерживать мирное решение спорных вопросов, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил готовность Александра Лукашенко поддерживать инициативы, направленные на решение спорных вопросов мирными средствами.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил готовность белорусского коллеги Александра Лукашенко всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами.
"Знаю позицию Александра Григорьевича (Лукашенко - ред.), он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.