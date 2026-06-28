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Оценки заявлений Киева в адрес Минска должен делать Лукашенко, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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23:05 28.06.2026
Оценки заявлений Киева в адрес Минска должен делать Лукашенко, заявил Путин

Путин: оценки заявлений Украины в адрес Белоруссии должен делать Лукашенко

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что оценки заявлений Киева в адрес Минска должен делать Лукашенко.
  • На двусторонней встрече тема заявлений Киева в адрес Минска не обсуждалась в деталях.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Оценки заявлений Киева в адрес Минска должен делать президент Белоруссии Александр Лукашенко, в деталях на двусторонней встрече на этой теме не останавливались, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти оценки должен делать президент Белоруссии. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Вчера, 23:04
 
В миреБелоруссияКиевМинскВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПавел Зарубин
 
 
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