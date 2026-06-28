Оценки заявлений Киева в адрес Минска должен делать Лукашенко, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что оценки заявлений Киева в адрес Минска должен делать Лукашенко.
- На двусторонней встрече тема заявлений Киева в адрес Минска не обсуждалась в деталях.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Оценки заявлений Киева в адрес Минска должен делать президент Белоруссии Александр Лукашенко, в деталях на двусторонней встрече на этой теме не останавливались, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти оценки должен делать президент Белоруссии. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.