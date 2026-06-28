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Лукашенко посетит три страны во время визита в Азию - РИА Новости, 28.06.2026
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10:32 28.06.2026
Лукашенко посетит три страны во время визита в Азию

Лукашенко посетит три страны во время визита в Восточную и Юго-Восточную Азию

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию.
  • В ходе визита он посетит три страны для переговоров на высшем уровне.
МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Восточную и Юго-Восточную Азию посетит три страны, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Ранее "Пул первого" сообщил, что Лукашенко в воскресенье отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию, президент Белоруссии посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне,
"Впереди маршрут в десятки тысяч километров и три страны в командировочном графике", - говорится в публикации.
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В миреБелоруссияЮго-Восточная АзияАлександр Лукашенко
 
 
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