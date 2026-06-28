Лукашенко посетит три страны во время визита в Азию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию.
- В ходе визита он посетит три страны для переговоров на высшем уровне.
МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Восточную и Юго-Восточную Азию посетит три страны, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Ранее "Пул первого" сообщил, что Лукашенко в воскресенье отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию, президент Белоруссии посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне,
"Впереди маршрут в десятки тысяч километров и три страны в командировочном графике", - говорится в публикации.