Лукашенко отправился с большим визитом в Азию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию.
- В ходе него Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне.
- Переговоры будут посвящены обсуждению масштабных и перспективных для Белоруссии проектов в разных сферах.
МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию, посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
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"Первый направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне", — говорится в публикации.
Отмечается, что в ходе визита будут обсуждаться масштабные и перспективные для Белоруссии проекты в разных сферах, каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа.
"Восточная и Юго-Восточная Азия — регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики", — подчеркивается в сообщении.