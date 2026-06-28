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Лукашенко отправился с большим визитом в Азию - РИА Новости, 28.06.2026
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10:05 28.06.2026 (обновлено: 15:34 28.06.2026)
Лукашенко отправился с большим визитом в Азию

Лукашенко отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию.
  • В ходе него Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне.
  • Переговоры будут посвящены обсуждению масштабных и перспективных для Белоруссии проектов в разных сферах.
МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию, посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
«

"Первый направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне", — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе визита будут обсуждаться масштабные и перспективные для Белоруссии проекты в разных сферах, каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа.
"Восточная и Юго-Восточная Азия — регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики", — подчеркивается в сообщении.
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