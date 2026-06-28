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Минобороны рассказало о продвижении в Красном Лимане - РИА Новости, 28.06.2026
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12:13 28.06.2026 (обновлено: 13:21 28.06.2026)
Минобороны рассказало о продвижении в Красном Лимане

ВС России овладели 59 зданиями в Красном Лимане

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России продолжают продвижение на запад в Красном Лимане, сообщили в Минобороны.
  • За сутки они уничтожили до 30 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления дронами.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские штурмовики продолжают продвижение на запад Красного Лимана, уничтожая формирования ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями", — говорится в сводке.
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За сутки военные уничтожили до 30 украинских боевиков, четыре автомобиля, пять беспилотных роботизированных комплексов и девять пунктов управления дронами, уточнили в ведомстве.
Как рассказал боец группировки "Запад" с позывным Восток, российские войска перерезают снабжение подразделений противника в городе, не позволяя им провести ротацию.
Красный Лиман расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Его освобождение позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск.
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