Минобороны рассказало о продвижении в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России продолжают продвижение на запад в Красном Лимане, сообщили в Минобороны.

За сутки они уничтожили до 30 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления дронами.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские штурмовики продолжают продвижение на запад Красного Лимана, уничтожая формирования ВСУ, сообщили в Российскиепродолжают продвижение на запад Красного Лимана, уничтожая формирования ВСУ, сообщили в Минобороны

"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями", — говорится в сводке.

За сутки военные уничтожили до 30 украинских боевиков, четыре автомобиля, пять беспилотных роботизированных комплексов и девять пунктов управления дронами, уточнили в ведомстве.

Как рассказал боец группировки "Запад" с позывным Восток, российские войска перерезают снабжение подразделений противника в городе, не позволяя им провести ротацию.