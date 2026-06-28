Рейтинг@Mail.ru
Киев ударами по ЗАЭС хочет деморализовать персонал станции, заявил Лихачев - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 28.06.2026 (обновлено: 15:48 28.06.2026)
Киев ударами по ЗАЭС хочет деморализовать персонал станции, заявил Лихачев

Лихачев: Киев ударами по ЗАЭС хочет деморализовать персонал станции

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что удары Киева по Запорожской АЭС и Энергодару направлены на деморализацию персонала станции и горожан.
  • Лихачев подчеркнул профессионализм и личное мужество персонала ЗАЭС, а также отметил, что цели украинских властей не будут достигнуты.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киев ударами по Запорожской АЭС и Энергодару хочет деморализовать персонал станции и горожан, но этого не будет, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Градус повышается, частота обстрелов растет. Была информационная провокация. Понятно, что украинские власти пытаются сделать жизнь в Энергодаре невыносимой. Мне кажется, это главная цель, которую они перед собой ставят. Достигнута она не будет", - сказал Лихачев журналистам. По его словам, персонал ЗАЭС демонстрирует огромный профессионализм и личное мужество.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
ВСУ продолжают бить по району ЗАЭС и Энергодару, заявил Лихачев
Вчера, 15:26
 
КиевУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)ЭнергодарАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала