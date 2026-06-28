Киев ударами по ЗАЭС хочет деморализовать персонал станции, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что удары Киева по Запорожской АЭС и Энергодару направлены на деморализацию персонала станции и горожан.
- Лихачев подчеркнул профессионализм и личное мужество персонала ЗАЭС, а также отметил, что цели украинских властей не будут достигнуты.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киев ударами по Запорожской АЭС и Энергодару хочет деморализовать персонал станции и горожан, но этого не будет, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Градус повышается, частота обстрелов растет. Была информационная провокация. Понятно, что украинские власти пытаются сделать жизнь в Энергодаре невыносимой. Мне кажется, это главная цель, которую они перед собой ставят. Достигнута она не будет", - сказал Лихачев журналистам. По его словам, персонал ЗАЭС демонстрирует огромный профессионализм и личное мужество.