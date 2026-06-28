ВСУ продолжают бить по району ЗАЭС и Энергодару, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за минувшие сутки совершили более 60 попыток ударов по району Запорожской АЭС и Энергодара.
- О ситуации сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВСУ продолжают бить по району Запорожской АЭС и Энергодару, за минувшие сутки зафиксировано больше 60 попыток ударов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Больше 60 прилетов в район Энергодара, в район Запорожской атомной станции", - сказал Лихачев журналистам.
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