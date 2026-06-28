КСИР назвал последствия нарушения прекращения огня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР заявил, что нарушение прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму.
- По заявлению КСИР, нарушение прекращения огня приведет к полному прекращению дипломатического процесса по урегулированию конфликта.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. КСИР заявил, что нарушение прекращение огня противоречит ирано-американскому меморандуму и приведет к полному прекращению дипломатического процесса по урегулированию конфликта.
"Нарушение прекращения огня противоречит первому положению меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде, и приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов", - приводит заявление КСИР телеканал Press TV.
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