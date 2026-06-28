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КСИР назвал последствия нарушения прекращения огня - РИА Новости, 28.06.2026
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04:00 28.06.2026
КСИР назвал последствия нарушения прекращения огня

КСИР: нарушение прекращения огня может привести к прекращению дипломатии

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР заявил, что нарушение прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму.
  • По заявлению КСИР, нарушение прекращения огня приведет к полному прекращению дипломатического процесса по урегулированию конфликта.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. КСИР заявил, что нарушение прекращение огня противоречит ирано-американскому меморандуму и приведет к полному прекращению дипломатического процесса по урегулированию конфликта.
"Нарушение прекращения огня противоречит первому положению меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде, и приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов", - приводит заявление КСИР телеканал Press TV.
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