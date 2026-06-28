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В Крыму утвердили трех кандидатов ЕР на выборах в Госдуму - РИА Новости, 28.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
21:29 28.06.2026
В Крыму утвердили трех кандидатов ЕР на выборах в Госдуму

Нестеренко, Бабашова и Павленко выдвинули кандидатами в депутаты ГД от Крыма

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПарламент Крыма
Парламент Крыма - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Действующие депутаты Госдумы Юрий Нестеренко и Леонид Бабашов, а также глава администрации Ялты Янина Павленко будут представлять партию «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу от Крыма.
  • Лидерами региональной группы «Единой России» на выборах стали глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
  • Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Кандидатами, которые представят партию "Единая Россия" на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу на трех мажоритарных округах республики утверждены действующие депутаты Госдумы Юрий Нестеренко и Леонид Бабашов, а также глава администрации Ялты Янина Павленко, сообщил спикер парламента Крыма, секретарь крымского отделения ЕР Владимир Константинов.
На съезде "Единой России" утверждены кандидаты, которые представят партию на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу России от Крыма, сообщил Константинов.
Путин участвует в съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Вчера, 15:56
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"По мажоритарным избирательным округам в республике партия будет представлена следующими кандидатами: Юрий Нестеренко — Симферопольский одномандатный избирательный округ №22; Янина Павленко — Керченский одномандатный избирательный округ №23; Леонид Бабашов — Евпаторийский одномандатный избирательный округ №24" . – написал Константинов в своем канале на платформе "Макс".

Лидерами региональной группы "Единой России" на выборах стали глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметил он.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Единая Россия" определила кандидатов в депутаты Госдумы в Крыму
2 июня, 09:37
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика КрымРоссияЯлтаВладимир КонстантиновЯнина ПавленкоСергей Аксенов (политик)Единая РоссияГосдума РФ
 
 
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