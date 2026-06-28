В Крыму утвердили трех кандидатов ЕР на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Действующие депутаты Госдумы Юрий Нестеренко и Леонид Бабашов, а также глава администрации Ялты Янина Павленко будут представлять партию «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу от Крыма.

Лидерами региональной группы «Единой России» на выборах стали глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Кандидатами, которые представят партию "Единая Россия" на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу на трех мажоритарных округах республики утверждены действующие депутаты Госдумы Юрий Нестеренко и Леонид Бабашов, а также глава администрации Ялты Янина Павленко, сообщил спикер парламента Крыма, секретарь крымского отделения ЕР Владимир Константинов.

На съезде " Единой России " утверждены кандидаты, которые представят партию на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу России от Крыма, сообщил Константинов.

« "По мажоритарным избирательным округам в республике партия будет представлена следующими кандидатами: Юрий Нестеренко — Симферопольский одномандатный избирательный округ №22; Янина Павленко — Керченский одномандатный избирательный округ №23; Леонид Бабашов — Евпаторийский одномандатный избирательный округ №24" . – написал Константинов в своем канале на платформе "Макс".

Лидерами региональной группы "Единой России" на выборах стали глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметил он.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.