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В Крым пришла жара - РИА Новости, 28.06.2026
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10:48 28.06.2026
В Крым пришла жара

В Крыму предупредили об аномальной жаре

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму
Отдыхающие на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму в ближайшие три дня, с 28 по 30 июня, ожидается сухая и жаркая погода.
  • С 29 по 30 июня прогнозируется аномально жаркая погода с температурой воздуха днем до 36 градусов тепла.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Жаркая погода накрыла Крым, температура воздуха в ближайшие три дня поднимется до 36 градусов тепла, сообщает крымский гидрометцентр.
"В ближайшие три дня 28-30 июня, благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. В последующие два дня 29-30 июня ожидается аномально-жаркая погода: ночью 18-23 градусов, в горах 12-17 градусов; днем 31-36 градусов, в горах 24-29 градусов", - говорится в сообщении.
В воскресенье 28 июня температура воздуха днем прогреется до 33 градусов тепла.
Ранее в крымском управлении МЧС РФ объявили экстренное предупреждение с 28 июня по 2 июля из-за надвигающейся аномально-жаркой погоды со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы, максимальной температурой до 30-35 градусов.
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Республика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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