В Крым пришла жара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму в ближайшие три дня, с 28 по 30 июня, ожидается сухая и жаркая погода.
- С 29 по 30 июня прогнозируется аномально жаркая погода с температурой воздуха днем до 36 градусов тепла.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Жаркая погода накрыла Крым, температура воздуха в ближайшие три дня поднимется до 36 градусов тепла, сообщает крымский гидрометцентр.
"В ближайшие три дня 28-30 июня, благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. В последующие два дня 29-30 июня ожидается аномально-жаркая погода: ночью 18-23 градусов, в горах 12-17 градусов; днем 31-36 градусов, в горах 24-29 градусов", - говорится в сообщении.
В воскресенье 28 июня температура воздуха днем прогреется до 33 градусов тепла.