Роспотребнадзор рассказал, как правильно наносить солнцезащитный крем

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Солнцезащитный крем для эффективной защиты от опасного ультрафиолетового излучения нужно наносить на кожу плотным слоем раз в два-три часа или же после каждого купания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Заявленная эффективность солнцезащитного крема - это условный показатель, а реальная защита будет во многом зависеть от правильности нанесения. В идеале любой солнцезащитный крем нужно наносить плотным слоем. К тому же обновлять его нужно довольно часто – раз в два-три часа или после каждого купания", - говорится в сообщении.