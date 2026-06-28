Краткий пересказ от РИА ИИ
- Солнцезащитный крем необходимо наносить на кожу плотным слоем.
- Обновлять слой солнцезащитного крема нужно раз в два-три часа или после каждого купания.
- При выборе солнцезащитного крема важно обратить внимание на маркировку, срок годности и условия хранения.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Солнцезащитный крем для эффективной защиты от опасного ультрафиолетового излучения нужно наносить на кожу плотным слоем раз в два-три часа или же после каждого купания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Заявленная эффективность солнцезащитного крема - это условный показатель, а реальная защита будет во многом зависеть от правильности нанесения. В идеале любой солнцезащитный крем нужно наносить плотным слоем. К тому же обновлять его нужно довольно часто – раз в два-три часа или после каждого купания", - говорится в сообщении.
Выбирая солнцезащитный крем, необходимо обратить внимание на маркировку и срок годности, а также описание условий хранения.
"Роспотребнадзор информирует, что рынок косметики и бытовой химии демонстрирует устойчивый рост в 2025-2026 годах благодаря поэтапному введению обязательной маркировки. Отечественное производство составляет более 80%", - отметили в ведомстве.