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Роспотребнадзор рассказал, как правильно наносить солнцезащитный крем - РИА Новости, 28.06.2026
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02:42 28.06.2026
Роспотребнадзор рассказал, как правильно наносить солнцезащитный крем

Роспотребнадзор: солнцезащитный крем нужно наносить плотным слоем раз в два часа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка наносит солнцезащитный крем
Девушка наносит солнцезащитный крем - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка наносит солнцезащитный крем . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солнцезащитный крем необходимо наносить на кожу плотным слоем.
  • Обновлять слой солнцезащитного крема нужно раз в два-три часа или после каждого купания.
  • При выборе солнцезащитного крема важно обратить внимание на маркировку, срок годности и условия хранения.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Солнцезащитный крем для эффективной защиты от опасного ультрафиолетового излучения нужно наносить на кожу плотным слоем раз в два-три часа или же после каждого купания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Заявленная эффективность солнцезащитного крема - это условный показатель, а реальная защита будет во многом зависеть от правильности нанесения. В идеале любой солнцезащитный крем нужно наносить плотным слоем. К тому же обновлять его нужно довольно часто – раз в два-три часа или после каждого купания", - говорится в сообщении.
Выбирая солнцезащитный крем, необходимо обратить внимание на маркировку и срок годности, а также описание условий хранения.
"Роспотребнадзор информирует, что рынок косметики и бытовой химии демонстрирует устойчивый рост в 2025-2026 годах благодаря поэтапному введению обязательной маркировки. Отечественное производство составляет более 80%", - отметили в ведомстве.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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