Ковальчук может возглавить региональную группу ЕР для выдвижения в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук может возглавить региональную группу федерального списка «Единой России» для выдвижения на выборы в Госдуму.
- В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук может возглавить региональную группу федерального списка "Единой России" для выдвижения на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва.
На съезде секретарь генсовета партии Владимир Якушев озвучил списки кандидатов для выдвижения в составе федерального списка партии от региональных групп.
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"Региональная группа №30: Ковальчук Егор Викторович", - сказал Якушев.