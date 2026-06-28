Генконсул в Хьюстоне сравнил техасских ковбоев и казаков

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов сравнил техасских ковбоев с казаками, отметив схожесть в их историческом пути и вкладе в развитие страны.

Пукалов подчеркнул важность акцента на объединяющих ценностях в общении с местными представителями, а не на различиях и стереотипах.

ХЬЮСТОН (штат Техас), 28 июн - РИА Новости. Российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов в интервью РИА Новости сравнил техасских ковбоев с казаками: и те, и другие осваивали обширные пространства, чтобы затем внести свой вклад в развитие всей страны.

"Техас - это своеобразная ковбойская культура, южный менталитет с исторически сложившимся стремлением к независимости суждений и консервативным традициям. Кстати, в этом ковбои в чем-то сродни нашим казакам: они тоже осваивали обширные пространства, чтобы затем внести свой вклад в развитие всей страны", - сказал Пукалов.