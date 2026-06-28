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Генконсул в Хьюстоне сравнил техасских ковбоев и казаков - РИА Новости, 28.06.2026
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05:17 28.06.2026
Генконсул в Хьюстоне сравнил техасских ковбоев и казаков

Генконсул в Хьюстоне Пукалов сравнил техасских ковбоев и казаков

© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанкКазаки из 4-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Николая Кириченко выдвигаются на позицию
Казаки из 4-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Николая Кириченко выдвигаются на позицию - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Израиль Озерский
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Казаки из 4-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Николая Кириченко выдвигаются на позицию. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов сравнил техасских ковбоев с казаками, отметив схожесть в их историческом пути и вкладе в развитие страны.
  • Пукалов подчеркнул важность акцента на объединяющих ценностях в общении с местными представителями, а не на различиях и стереотипах.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 28 июн - РИА Новости. Российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов в интервью РИА Новости сравнил техасских ковбоев с казаками: и те, и другие осваивали обширные пространства, чтобы затем внести свой вклад в развитие всей страны.
"Техас - это своеобразная ковбойская культура, южный менталитет с исторически сложившимся стремлением к независимости суждений и консервативным традициям. Кстати, в этом ковбои в чем-то сродни нашим казакам: они тоже осваивали обширные пространства, чтобы затем внести свой вклад в развитие всей страны", - сказал Пукалов.
Российский дипломат отметил, что в этой связи в общении с местными представителями делает акцент не на различиях или стереотипах, которые мешают конструктивному восприятию, а на тех ценностях, которые могут объединять народы или хотя бы сокращать дистанцию.
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