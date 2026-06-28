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Музей Мирового океана стал особо ценным объектом культурного наследия - РИА Новости, 28.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:37 28.06.2026
Музей Мирового океана стал особо ценным объектом культурного наследия

Музей Мирового океана получил статус особо ценного объекта культурного наследия

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМузей мирового океана в Калининграде
Музей мирового океана в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
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Музей мирового океана в Калининграде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал указ об отнесении Музея Мирового океана в Калининграде к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.
  • С предложением внести Музей Мирового океана в государственный свод объектов культурного наследия страны выступал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об отнесении Музея Мирового океана в Калининграде к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"В целях сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации постановляю отнести федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей-заповедник "Музей Мирового океана", расположенное по адресу: город Калининград, набережная Петра Великого, дом 1, к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
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27 марта, 16:27
С предложением внести Музей Мирового океана в государственный свод объектов культурного наследия страны выступал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в августе прошлого года.
Ценность знаний, которые можно получить в музее, отмечал и Путин. Глава государства в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетнего Игоря из Московской области, который хотел посетить этот музей.
Музей-заповедник "Музей Мирового океана" - первый в России комплексный морской музей, расположенный в Калининграде. Он имеет экспозиции, посвященные истории исследования и природе океана, геологии и гидрологии, маринистическую библиотеку и действующую экологическую станцию. В Музее мирового океана создана единственная в стране Набережная исторического флота. Также музею принадлежат возрожденные объекты культурного наследия.
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