Музей Мирового океана стал особо ценным объектом культурного наследия

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал указ об отнесении Музея Мирового океана в Калининграде к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.

С предложением внести Музей Мирового океана в государственный свод объектов культурного наследия страны выступал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об отнесении Музея Мирового океана в Калининграде к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал указ об отнесении Музея Мирового океана в Калининграде к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

« "В целях сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации постановляю отнести федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей-заповедник "Музей Мирового океана", расположенное по адресу: город Калининград, набережная Петра Великого, дом 1, к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

С предложением внести Музей Мирового океана в государственный свод объектов культурного наследия страны выступал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в августе прошлого года.

Ценность знаний, которые можно получить в музее, отмечал и Путин. Глава государства в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетнего Игоря из Московской области, который хотел посетить этот музей.