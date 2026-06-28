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Израиль принял резолюцию о признании геноцида армян - РИА Новости, 28.06.2026
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14:01 28.06.2026
Израиль принял резолюцию о признании геноцида армян

Израиль признал геноцид армян в Османской империи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Израиля одобрило резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи.
  • Предложение о признании геноцида армян было выдвинуто министром иностранных дел Гидеоном Сааром и получило единогласное одобрение.
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн - РИА Новости. Правительство Израиля в воскресенье одобрило резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи, заявило министерство иностранных дел еврейского государства.
"Историческое решение. Правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян", - говорится в заявлении ведомства.
Израиль долгое время избегал официального признания геноцида, однако на фоне ухудшения отношений с Турцией в последние годы предпринял некоторые шаги по признанию факта преследования.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
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