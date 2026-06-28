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Израиль теряет статус особого союзника США, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2026
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11:34 28.06.2026
Израиль теряет статус особого союзника США, пишут СМИ

Politico: Израиль теряет статус "особого союзника" из-за недовольства США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль теряет статус «особого союзника» США на фоне недовольства Вашингтона действиями страны.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у Израиля почти нет «друзей в мире», и призвал страну тщательно обдумывать свои действия по отношению к союзникам.
  • Сейчас не намечены даты для визитов Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, и число телефонных звонков между израильским премьером и Дональдом Трампом значительно снизилось.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Израиль теряет статус "особого союзника" США на фоне недовольства Вашингтона действиями страны, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Издание напоминает, что на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у Израиля почти нет "друзей в мире", поэтому ему нужно подумать как следует, прежде чем атаковать своих союзников. Как отметил неназванный сторонник Вэнса, вице-президент просто повторял слова президента США Дональда Трампа, который в последнее время выражал недовольство израильским премьером Биньямином Нетяньяху как публично, так и в частных беседах.
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"Проблема для Израиля - гораздо шире, чем Вэнс (его заявления - ред.). Вэнс - это показатель новой нормы, при которой статус Израиля как союзника Америки не является более приоритетным по сравнению с другими (странами - ред.)", - отметили Politico американские и израильские чиновники.
Как отметил изданию неназванный израильский политический советник, власти страны ожидали, что политика "Америка прежде всего" президента США Дональда Трампа будет предполагать "исключение" для Израиля.
Источник, знакомый с коммуникацией между правительствами Израиля и США, отметил, что сейчас не намечены даты для визитов Нетаньяху в Вашингтон. Также число телефонных звонков между израильским премьером и Трампом значительно снизилось. Тем не менее, источник подчеркнул, что страны пока не достигли худшего возможного исхода в отношениях.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Израилю не следует "атаковать" заключенную Вашингтоном и Тегераном мирную сделку, выразив мнение, что Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа остаются единственным сильным союзником израильского государства. Он назвал Трампа единственным в мире главой государства, который в данным момент с симпатией относится к Израилю.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением "Хезболлах" и союзником США - Израилем.
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В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампPoliticoХезболла
 
 
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