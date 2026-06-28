Иран пообещал жестко реагировать на нарушения перемирия со стороны США

ТЕГЕРАН, 28 июн - РИА Новости. Тегеран будет еще более жестко реагировать на любые последующие нарушения перемирия со стороны США, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

После этого КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.