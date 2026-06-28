Иран пообещал жестко реагировать на нарушения перемирия со стороны США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о намерении более жестко реагировать на нарушения перемирия со стороны США.
ТЕГЕРАН, 28 июн - РИА Новости. Тегеран будет еще более жестко реагировать на любые последующие нарушения перемирия со стороны США, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.
«
"Иран будет решительно отвечать на любое действие противника. И на каждое нарушение прекращения огня будет даваться более жесткий ответ", - сказал Мохеби иранскому телеканалу SNN.
После этого КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.
МИД Ирана осудил удары США по югу страны
Вчера, 07:45