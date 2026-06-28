Рейтинг@Mail.ru
Иран пообещал жестко реагировать на нарушения перемирия со стороны США - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 28.06.2026 (обновлено: 09:44 28.06.2026)
Иран пообещал жестко реагировать на нарушения перемирия со стороны США

Иран пообещал еще более жестко реагировать на нарушения перемирия со стороны США

© AP Photo / Iranian ArmyИранские военные на побережье Ормузского пролива
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Iranian Army
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о намерении более жестко реагировать на нарушения перемирия со стороны США.
ТЕГЕРАН, 28 июн - РИА Новости. Тегеран будет еще более жестко реагировать на любые последующие нарушения перемирия со стороны США, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.
«
"Иран будет решительно отвечать на любое действие противника. И на каждое нарушение прекращения огня будет даваться более жесткий ответ", - сказал Мохеби иранскому телеканалу SNN.
Иранские СМИ в воскресенье сообщили об ударах по иранскому острову Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку на многочисленные цели в Иране в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно.
После этого КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
МИД Ирана осудил удары США по югу страны
Вчера, 07:45
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала