СМИ: по иранскому городу Бендер-Ленге нанесли удары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Удары нанесены в районе портового города Бендер-Ленге на юге Ирана.
- Центральное командование США подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Удары нанесены в районе портового города Бендер-Ленге на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
"Четыре снаряда попали по окрестностям города Бендер-Ленге", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
Ранее иранские СМИ сообщили об ударах на иранском острове Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно.