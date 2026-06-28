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СМИ: по иранскому городу Бендер-Ленге нанесли удары - РИА Новости, 28.06.2026
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01:59 28.06.2026
СМИ: по иранскому городу Бендер-Ленге нанесли удары

Press TV: четыре снаряда попали по окрестностям иранского города Бендер-Ленге

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удары нанесены в районе портового города Бендер-Ленге на юге Ирана.
  • Центральное командование США подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Удары нанесены в районе портового города Бендер-Ленге на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
"Четыре снаряда попали по окрестностям города Бендер-Ленге", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
Ранее иранские СМИ сообщили об ударах на иранском острове Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно.
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