СМИ: по вышке связи в районе иранского города Сирик нанесли удары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По вышке связи в районе иранского города Сирик нанесены удары.
- Взрывы в Сирике были связаны с попаданием снарядов в телекоммуникационную вышку.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Удары нанесены по вышке связи в районе иранского города Сирик, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в иранском Сирике.
"Взрывы были связаны с попаданием нескольких снарядов в телекоммуникационную вышку в деревне... в Сирике", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.