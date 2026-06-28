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СМИ: по вышке связи в районе иранского города Сирик нанесли удары - РИА Новости, 28.06.2026
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01:16 28.06.2026
СМИ: по вышке связи в районе иранского города Сирик нанесли удары

Press TV: по вышке связи в районе иранского города Сирик нанесли удары

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана
Флаги Ирана - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По вышке связи в районе иранского города Сирик нанесены удары.
  • Взрывы в Сирике были связаны с попаданием снарядов в телекоммуникационную вышку.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Удары нанесены по вышке связи в районе иранского города Сирик, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в иранском Сирике.
"Взрывы были связаны с попаданием нескольких снарядов в телекоммуникационную вышку в деревне... в Сирике", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
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