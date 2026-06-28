Кировский губернатор предложил выплачивать зарплату мамам первенцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил включить в программу "Единой России" идею выплаты "зарплаты" мамам и бабушкам первенцев.

По инициативе фракции "Единой России" в Кировской области доплачивают мамам и бабушкам первенцев до средней заработной платы в России.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил включить в программу "Единой России" разработанную и внедренную в регионе идею выплаты "зарплаты" мамам и бабушкам первенцев.

"У нас есть чем гордиться с точки зрения нашего вклада в программу партии. Впервые у нас появилась профессия "мама". Мы доплачиваем мамам первенцев до средней заработной платы в России . А в мае этого года по инициативе фракции " Единой России " законодательного собрания Кировской области появилась и профессия "бабушка", когда вместо мамы уйти в декретный отпуск и получать такую же доплату могут бабушка или дедушка первенца", - сказал журналистам Соколов на съезде "Единой России".

Он пояснил, что таким образом представители старшего поколения могут дать возможность молодым продолжать карьеру, пока они помогают с воспитанием внуков.

"Я думаю, что этот проект должен войти в нашу общую программу, в общий капитал", - подчеркнул глава региона.

По словам Соколова, "реальная политика происходит в регионах", когда люди видят реальные дела членов партии, депутатов, представителей исполнительной власти, которые являются членами партии "Единая Россия".

"За последние четыре года наша команда может показать целую череду реальных дел. Это практически полная реновация города Кирова, который стал ухоженным, красивым, в котором появились благоустроенные места, парки, скверы, дворы. И такие же изменения происходят в каждом городе", - сказал губернатор Кировской области.