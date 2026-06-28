В Госдуме планируют рассмотреть законопроект об ИИ до конца восьмого созыва

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что законопроект о регулировании искусственного интеллекта в России может быть рассмотрен до конца восьмого созыва.

Законопроект официально внесен и имеет шансы быть рассмотренным до конца весенней сессии восьмого созыва.

Боярский подчеркнул важность законопроекта и отметил, что его подготовка потребовала больших усилий со стороны правительства РФ.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума может до конца восьмого созыва рассмотреть законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России, заявил РИА Новости на полях съезда партии "Единая Россия" глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии " Единая Россия ", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

"Законопроект официально внесен… И, в целом, у него есть все шансы быть рассмотренным до конца весенней сессии восьмого созыва", - сказал Боярский, отвечая на вопрос агентства о сроках рассмотрения проекта по ИИ.

Парламентарий добавил, что законопроект является важным и потребовал больших усилий при подготовке со стороны правительства РФ.

"Мы наблюдали за тем как идут согласительные процедуры. Очень насущная, актуальная тема. Конечно, мы самым внимательным образом отнесемся, - подчеркнул он.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о базовых принципах и механизмах регулирования отношений в сфере разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта в России. Документ направлен на создание условий для развития технологий ИИ.