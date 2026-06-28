В Госдуме планируют рассмотреть законопроект об ИИ до конца восьмого созыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что законопроект о регулировании искусственного интеллекта в России может быть рассмотрен до конца восьмого созыва.
- Законопроект официально внесен и имеет шансы быть рассмотренным до конца весенней сессии восьмого созыва.
- Боярский подчеркнул важность законопроекта и отметил, что его подготовка потребовала больших усилий со стороны правительства РФ.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума может до конца восьмого созыва рассмотреть законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России, заявил РИА Новости на полях съезда партии "Единая Россия" глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
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"Законопроект официально внесен… И, в целом, у него есть все шансы быть рассмотренным до конца весенней сессии восьмого созыва", - сказал Боярский, отвечая на вопрос агентства о сроках рассмотрения проекта по ИИ.
Парламентарий добавил, что законопроект является важным и потребовал больших усилий при подготовке со стороны правительства РФ.
"Мы наблюдали за тем как идут согласительные процедуры. Очень насущная, актуальная тема. Конечно, мы самым внимательным образом отнесемся, - подчеркнул он.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о базовых принципах и механизмах регулирования отношений в сфере разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта в России. Документ направлен на создание условий для развития технологий ИИ.
Инициативой, в частности, предлагается ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий ИИ.