Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме планируют рассмотреть законопроект об ИИ до конца восьмого созыва - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 28.06.2026
В Госдуме планируют рассмотреть законопроект об ИИ до конца восьмого созыва

Госдума может рассмотреть проект о регулировании ИИ до конца восьмого созыва

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что законопроект о регулировании искусственного интеллекта в России может быть рассмотрен до конца восьмого созыва.
  • Законопроект официально внесен и имеет шансы быть рассмотренным до конца весенней сессии восьмого созыва.
  • Боярский подчеркнул важность законопроекта и отметил, что его подготовка потребовала больших усилий со стороны правительства РФ.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума может до конца восьмого созыва рассмотреть законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России, заявил РИА Новости на полях съезда партии "Единая Россия" глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
Медсестра во время маммографии - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Мурашко рассказал, где в медицине применяется ИИ
26 июня, 20:37
"Законопроект официально внесен… И, в целом, у него есть все шансы быть рассмотренным до конца весенней сессии восьмого созыва", - сказал Боярский, отвечая на вопрос агентства о сроках рассмотрения проекта по ИИ.
Парламентарий добавил, что законопроект является важным и потребовал больших усилий при подготовке со стороны правительства РФ.
"Мы наблюдали за тем как идут согласительные процедуры. Очень насущная, актуальная тема. Конечно, мы самым внимательным образом отнесемся, - подчеркнул он.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о базовых принципах и механизмах регулирования отношений в сфере разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта в России. Документ направлен на создание условий для развития технологий ИИ.
Инициативой, в частности, предлагается ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий ИИ.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
В Госдуме призвали искать баланс в регулировании искусственного интеллекта
13 июня, 19:49
 
РоссияМоскваСергей БоярскийГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала