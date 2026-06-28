В Госдуме рассказали о новом порядке заселения подростков в гостиницы

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подростки старше 14 лет, имеющие российское гражданство, могут самостоятельно подтверждать личность при заселении в гостиницы через портал "Госуслуги" при обязательном предъявлении согласия на заселение от родителей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

Депутат уточнил, что при заселении в гостиницы россияне также могут предоставлять водительские права. Кроме того, пользователи Единой биометрической системы могут заселиться в гостиницу по биометрии, без предъявления паспорта РФ.