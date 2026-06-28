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В Госдуме рассказали о новом порядке заселения подростков в гостиницы - РИА Новости, 28.06.2026
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03:39 28.06.2026
В Госдуме рассказали о новом порядке заселения подростков в гостиницы

Колунов: подростки могут заселиться в гостиницы с помощью "Госуслуг"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 апреля 2026 года в России для подтверждения личности при заселении в гостиницу наряду с паспортом можно использовать портал «Госуслуги».
  • Подростки старше 14 лет могут пройти идентификацию через «Госуслуги» при заселении в гостиницу, но должны предоставить согласие на заселение от родителей.
  • При заселении в гостиницы россияне также могут предъявлять водительские права или использовать Единую биометрическую систему для идентификации.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подростки старше 14 лет, имеющие российское гражданство, могут самостоятельно подтверждать личность при заселении в гостиницы через портал "Госуслуги" при обязательном предъявлении согласия на заселение от родителей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Парламентарий напомнил, что в России с 1 апреля 2026 года для подтверждения личности при заселении в гостиницу наряду с паспортом можно использовать портал "Госуслуги". По его словам, соответствующее постановление правительства РФ действует до 1 марта 2032 года.
"Новые правила также позволяют подтвердить личность несовершеннолетнего при заселении в гостиницу. Если подросток старше 14 лет заселяется без сопровождения взрослых, он также может пройти идентификацию через "Госуслуги", но должен предоставить согласие на заселение от родителей", - сказал Колунов.
Депутат уточнил, что при заселении в гостиницы россияне также могут предоставлять водительские права. Кроме того, пользователи Единой биометрической системы могут заселиться в гостиницу по биометрии, без предъявления паспорта РФ.
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