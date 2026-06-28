В Госдуме рассказали о новом порядке заселения подростков в гостиницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 апреля 2026 года в России для подтверждения личности при заселении в гостиницу наряду с паспортом можно использовать портал «Госуслуги».
- Подростки старше 14 лет могут пройти идентификацию через «Госуслуги» при заселении в гостиницу, но должны предоставить согласие на заселение от родителей.
- При заселении в гостиницы россияне также могут предъявлять водительские права или использовать Единую биометрическую систему для идентификации.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подростки старше 14 лет, имеющие российское гражданство, могут самостоятельно подтверждать личность при заселении в гостиницы через портал "Госуслуги" при обязательном предъявлении согласия на заселение от родителей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Парламентарий напомнил, что в России с 1 апреля 2026 года для подтверждения личности при заселении в гостиницу наряду с паспортом можно использовать портал "Госуслуги". По его словам, соответствующее постановление правительства РФ действует до 1 марта 2032 года.
"Новые правила также позволяют подтвердить личность несовершеннолетнего при заселении в гостиницу. Если подросток старше 14 лет заселяется без сопровождения взрослых, он также может пройти идентификацию через "Госуслуги", но должен предоставить согласие на заселение от родителей", - сказал Колунов.
Депутат уточнил, что при заселении в гостиницы россияне также могут предоставлять водительские права. Кроме того, пользователи Единой биометрической системы могут заселиться в гостиницу по биометрии, без предъявления паспорта РФ.