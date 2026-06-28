В Горловке мирная жительница пострадала при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке в ДНР пострадала мирная жительница в результате атаки украинского беспилотника.
- Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта там проживало более 250 тысяч человек.
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в результате атаки украинского беспилотника в Центрально-Городском районе города, сообщил его мэр Иван Приходько.
"В результате атаки дрона украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки ранена мирная жительница", - написал он в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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