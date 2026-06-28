Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 28.06.2026 (обновлено: 12:43 28.06.2026)
Глава МИД Ирана призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе

МИД Ирана: вмешательство в ситуацию в Ормузе затянет процесс урегулирования

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе.
  • Иранские СМИ сообщили об ударах по иранскому острову Кешм и в районе иранского города Сирик.
  • КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.
ТЕГЕРАН, 28 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в свете взаимных обстрелов с США призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе, заявив, что в противном случае это может затормозить процесс открытия маршрута.
"Любого рода вмешательство в этот вопрос, любая попытка создать отдельный порядок (судоходства - ред.) приведет к осложнению ситуации и откладыванию процесса открытия Ормузского пролива, а также повысить напряженность", - сказал Аракчи в ходе пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.
Американские силы нанесли удары по военным целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
США нанесли удары по десяти военным целям Ирана в Ормузском проливе
Вчера, 04:48
В этой связи он упомянул ситуацию, возникшую в Ормузском проливе в течение двух последних дней, которая "привела к столкновениям". Не конкретизировав сказанное, министр призвал все стороны не вмешиваться в "вопросы управления Ормузским проливом и в меры, принимаемые Ираном для открытия пролива", и придерживаться меморандума.
Аракчи также выразил сожаление в связи с продолжающимися атаками Израиля на Ливан, которые, напомнил он, должны прекратиться в соответствии с меморандумом между Тегераном и Вашингтоном. США несут ответственность за прекращение этих атак, Израиль также должен вывести свои войска с ливанской территории, добавил он.
Иранские СМИ в воскресенье сообщили об ударах по иранскому острову Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку на многочисленные цели в Иране в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно.
После этого КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
В КСИР назвали цель стрельбы по нарушителям в Ормузском проливе
Вчера, 04:21
 
В миреИранСШАОрмузский проливАббас АракчиФуад ХусейнВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала