Глава МИД Ирана призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе.

Иранские СМИ сообщили об ударах по иранскому острову Кешм и в районе иранского города Сирик.

КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.

ТЕГЕРАН, 28 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в свете взаимных обстрелов с США призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе, заявив, что в противном случае это может затормозить процесс открытия маршрута.

"Любого рода вмешательство в этот вопрос, любая попытка создать отдельный порядок (судоходства - ред.) приведет к осложнению ситуации и откладыванию процесса открытия Ормузского пролива , а также повысить напряженность", - сказал Аракчи в ходе пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

В этой связи он упомянул ситуацию, возникшую в Ормузском проливе в течение двух последних дней, которая "привела к столкновениям". Не конкретизировав сказанное, министр призвал все стороны не вмешиваться в "вопросы управления Ормузским проливом и в меры, принимаемые Ираном для открытия пролива", и придерживаться меморандума.

Аракчи также выразил сожаление в связи с продолжающимися атаками Израиля на Ливан, которые, напомнил он, должны прекратиться в соответствии с меморандумом между Тегераном и Вашингтоном. США несут ответственность за прекращение этих атак, Израиль также должен вывести свои войска с ливанской территории, добавил он.

Иранские СМИ в воскресенье сообщили об ударах по иранскому острову Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку на многочисленные цели в Иране в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно.