В пятиэтажке в Татарстане взорвался газ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Квартира выгорела после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Набережных Челнах, хозяйка жилья госпитализирована с ожогами головы, сообщает МЧС Татарстана.

"Поступило сообщение о взрыве в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по проспекту Мира. В результате происшествия в квартире сложились перегородки, рамы, выбило окна, произошло возгорание вещей и мебели в спальне на площади девять "квадратов". Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение. В результате инцидента пострадала 50-летняя женщина, получившая ожоги головы", - говорится в сообщении.