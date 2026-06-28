В пятиэтажке в Татарстане взорвался газ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пятиэтажном доме в Набережных Челнах произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже.
- Хозяйка квартиры получила ожоги головы и была госпитализирована, а сотрудник полиции, который вынес ее в безопасное место, получил отравление продуктами горения.
- Предварительная причина взрыва — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Квартира выгорела после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Набережных Челнах, хозяйка жилья госпитализирована с ожогами головы, сообщает МЧС Татарстана.
"Поступило сообщение о взрыве в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по проспекту Мира. В результате происшествия в квартире сложились перегородки, рамы, выбило окна, произошло возгорание вещей и мебели в спальне на площади девять "квадратов". Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение. В результате инцидента пострадала 50-летняя женщина, получившая ожоги головы", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, первым на происшествие отреагировал оказавшийся рядом экипаж ГАИ. Сотрудник полиции вынес пострадавшую женщину в безопасное место, при этом сам получил отравление продуктами горения.
"В ходе дознания установлено, что пострадавшая поставила кипятиться чайник на газовую плиту и ушла в спальню. Предварительная причина происшествия - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования", - отмечается в сообщении.
В МЧС добавили, что ведутся восстановительные работы, угрозы целостности капитальных строительных конструкций нет, жители вернулись в свои квартиры.
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