Стали известны трудовые функции писателей в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессия «Писатель» официально появится в России с 1 сентября.

Согласно новым профессиональным стандартам, трудовыми функциями писателя будут считаться создание оригинальных произведений, оценка качества текстов и их обработка.

Среди функций писателя — работа над созданием произведений для аудиовизуального контента, а также переработка литературных произведений, включая перевод текста в визуальный ряд и создание производных произведений.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Трудовыми функциями писателя будут считаться создание оригинальных произведений, оценка качества текстов и их обработка, следует из новых профессиональных стандартов, с которым ознакомилось РИА Новости.

Профессия "Писатель" официально появится в России с 1 сентября.

Согласно документу, для профессии предусмотрено четыре трудовые функции. Первая касается традиционных действий прозаика или поэта: она включает разработку замысла и написание текста произведения, первичное редактирование и подготовку к передаче в издательство.

Вторая функция предусматривает работу над созданием произведений для аудиовизуального контента: для этого необходимо будет готовить текст, представляющий собой "воплощение творческого замысла писателя в контексте концепции аудиовизуального произведения".

Также, согласно новому профстандарту, у писателей появилась функция критиков и обозревателей: они будут проводить культурно-исторический и контекстуальный анализ текста, оценивать прочитанное и создавать литературно-критический текст.