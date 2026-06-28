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Стали известны трудовые функции писателей в России - РИА Новости, 28.06.2026
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02:45 28.06.2026
Стали известны трудовые функции писателей в России

РИА Новости: трудовой функцией писателя будет считаться оценка качества текстов

© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессия «Писатель» официально появится в России с 1 сентября.
  • Согласно новым профессиональным стандартам, трудовыми функциями писателя будут считаться создание оригинальных произведений, оценка качества текстов и их обработка.
  • Среди функций писателя — работа над созданием произведений для аудиовизуального контента, а также переработка литературных произведений, включая перевод текста в визуальный ряд и создание производных произведений.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Трудовыми функциями писателя будут считаться создание оригинальных произведений, оценка качества текстов и их обработка, следует из новых профессиональных стандартов, с которым ознакомилось РИА Новости.
Профессия "Писатель" официально появится в России с 1 сентября.
Согласно документу, для профессии предусмотрено четыре трудовые функции. Первая касается традиционных действий прозаика или поэта: она включает разработку замысла и написание текста произведения, первичное редактирование и подготовку к передаче в издательство.
Вторая функция предусматривает работу над созданием произведений для аудиовизуального контента: для этого необходимо будет готовить текст, представляющий собой "воплощение творческого замысла писателя в контексте концепции аудиовизуального произведения".
Также, согласно новому профстандарту, у писателей появилась функция критиков и обозревателей: они будут проводить культурно-исторический и контекстуальный анализ текста, оценивать прочитанное и создавать литературно-критический текст.
Кроме того, к профессии "писатель" будут относиться и специалисты, перерабатывающие литературные произведения. Эта работа включает в себя перевод текста в визуальный ряд, инсценирование художественного материала, а также создание производного литературного произведения.
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