В Фонде Печерского рассказали о партизане, взорвавшем 760 фашистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Константин Чехович организовал одну из крупнейших диверсий в истории Великой Отечественной войны, в результате которой были убиты более 700 фашистов.

Фонд Александра Печерского занимается увековечиванием памяти героев сопротивления, в том числе Константина Чеховича, и провел работу по сбору и анализу архивных материалов о его диверсии в оккупированном Порхове.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев рассказал РИА Новости о подпольщике времен Великой Отечественной Константине Чеховиче, организовавшем одну из крупнейших диверсий в истории войны, в результате которой были убиты более 700 немцев.

России 29 июня отмечается День партизан и подпольщиков — памятная дата, установленная в честь бойцов сопротивления, сражавшихся с врагом в тылу во время Великой Отечественной.

Чехович — советский партизан, подготовивший и осуществивший при помощи помощницы Евгении Михайловой взрыв в кинотеатре оккупированного города Порхова 13 ноября 1943 года. При взрыве были убиты 760 фашистов.

"Константин Чехович провел одну из крупнейших диверсий в истории Великой Отечественной войны, но его имя до сих пор известно преимущественно историкам, жителям Порхова и людям, специально интересующимся партизанским движением", - сказал он.

По его словам, "для сохранения памяти о Константине Чеховиче уже сделано немало, особенно в Порхове его имя хорошо знают". "Благодаря инициативным людям на месте взорванного кинотеатра установлена мемориальная доска, годовщину операции отмечают с участием школьников, краеведов и музейных сотрудников", - сказал председатель правления Фонда, занимающегося увековечиванием памяти героев сопротивления.

Васильев подчеркнул, что "большую работу проделали исследователи Псковской области, сотрудники архивов, журналисты, благодаря которым история Чеховича постепенно освобождалась от противоречий и домыслов, сопровождавших ее в послевоенные десятилетия".

По его словам, Фонд несколько лет занимается этой темой. "Мы сняли два документальных фильма, посвященных операции в Порхове, работали с архивными материалами, свидетельствами очевидцев и родственников участников подполья", - добавил Васильев.

Он рассказал, что "последние рассекреченные документы позволили точнее восстановить обстоятельства подготовки взрыва и показать, что за этим подвигом стояла сложная работа подпольной сети, в которой участвовал не только Чехович, но и Евгения Михайлова и другие люди".