В Европе за неделю из-за жары умерли более 1300 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 1300 человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за сильной жары, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Он назвал Европу континент, где потепление происходит быстрее всего на Земле.

ВОЗ призвала европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья в условиях жары.

ЖЕНЕВА, 28 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за сильной жары, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"С 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев избыточной смертности, связанных с высокими температурами. Тепловой стресс часто называют "тихим убийцей", а жилые дома, рабочие места и школы в Европе не были рассчитаны на такие температуры", - написал он в Х.

Глава ВОЗ отметил, что Европа — континент, где потепление происходит быстрее всего на Земле: темпы роста температуры вдвое превышают среднемировые показатели.

"В настоящее время 150 миллионов человек страдают от экстремальной жары; сотни людей погибли, школы закрыты, а энергосистемы работают на пределе возможностей", - указал он.

Гебрейесус отметил, что под влиянием изменения климата и глобального потепления аномальная жара, которая раньше считалась явлением, случающимся "раз в поколение", теперь наблюдается практически ежегодно.

В ВОЗ призвали европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья в условиях жары в рамках более широкой программы по защите здоровья населения от последствий изменения климата.