В Европе за неделю из-за жары умерли более 1300 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 1300 человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за сильной жары, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.
- Он назвал Европу континент, где потепление происходит быстрее всего на Земле.
- ВОЗ призвала европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья в условиях жары.
ЖЕНЕВА, 28 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за сильной жары, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ отметил, что Европа — континент, где потепление происходит быстрее всего на Земле: темпы роста температуры вдвое превышают среднемировые показатели.
"В настоящее время 150 миллионов человек страдают от экстремальной жары; сотни людей погибли, школы закрыты, а энергосистемы работают на пределе возможностей", - указал он.
Гебрейесус отметил, что под влиянием изменения климата и глобального потепления аномальная жара, которая раньше считалась явлением, случающимся "раз в поколение", теперь наблюдается практически ежегодно.
В ВОЗ призвали европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья в условиях жары в рамках более широкой программы по защите здоровья населения от последствий изменения климата.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Телеканал France 24 ранее сообщил, что с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур столкнутся по меньшей мере 94 миллиона человек.