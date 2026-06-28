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В Европе за неделю из-за жары умерли более 1300 человек - РИА Новости, 28.06.2026
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18:20 28.06.2026
В Европе за неделю из-за жары умерли более 1300 человек

ВОЗ: в Европе из-за жары умерли более 1,3 тысячи человек за неделю

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneЖара в Риме
Жара в Риме - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Жара в Риме
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 1300 человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за сильной жары, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.
  • Он назвал Европу континент, где потепление происходит быстрее всего на Земле.
  • ВОЗ призвала европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья в условиях жары.
ЖЕНЕВА, 28 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за сильной жары, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"С 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев избыточной смертности, связанных с высокими температурами. Тепловой стресс часто называют "тихим убийцей", а жилые дома, рабочие места и школы в Европе не были рассчитаны на такие температуры", - написал он в Х.
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Глава ВОЗ отметил, что Европа — континент, где потепление происходит быстрее всего на Земле: темпы роста температуры вдвое превышают среднемировые показатели.
"В настоящее время 150 миллионов человек страдают от экстремальной жары; сотни людей погибли, школы закрыты, а энергосистемы работают на пределе возможностей", - указал он.
Гебрейесус отметил, что под влиянием изменения климата и глобального потепления аномальная жара, которая раньше считалась явлением, случающимся "раз в поколение", теперь наблюдается практически ежегодно.
В ВОЗ призвали европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья в условиях жары в рамках более широкой программы по защите здоровья населения от последствий изменения климата.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Телеканал France 24 ранее сообщил, что с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур столкнутся по меньшей мере 94 миллиона человек.
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