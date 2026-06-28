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ЕР утвердила кандидатов для выдвижения на выборы по одномандатным округам - РИА Новости, 28.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
18:53 28.06.2026 (обновлено: 19:07 28.06.2026)
ЕР утвердила кандидатов для выдвижения на выборы по одномандатным округам

ЕР утвердила кандидатов для выдвижения на выборы в ГД по одномандатным округам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкXXIII съезд партии "Единая Россия" в Москве
XXIII съезд партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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XXIII съезд партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегаты съезда «Единой России» утвердили кандидатов для выдвижения на выборы в Госдуму по одномандатным округам.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" утвердила кандидатов для выдвижения на выборы в Госдуму по одномандатным округам, решение приняли делегаты съезда.
Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев в воскресенье в ходе первого этапа XXIII съезда партии озвучил списки тех, кто может стать кандидатом от ЕР на предстоящих выборах в Госдуму.
«
"Решение принято, давайте поздравим наших коллег-кандидатов", - сказал председатель партии, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после оглашения результатов тайного голосования за утверждение списка кандидатов по одномандатным округам.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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