ЕР утвердила федеральный список кандидатов для выдвижения на выборы в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегаты съезда «Единой России» утвердили федеральный список кандидатов для выдвижения на выборы в Госдуму.
- Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Единая Россия" утвердила федеральный список кандидатов для выдвижения на выборы в Госдуму, такое решение приняли делегаты съезда.
Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев в воскресенье в ходе первого этапа XXIII съезда партии озвучил списки тех, кто может стать кандидатом от ЕР на предстоящих выборах в Госдуму.
"Решение принято", - сказал председатель партии, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после оглашения результатов тайного голосования за утверждение федерального списка.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.