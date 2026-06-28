Медведев: ЕР умеет превращать запросы граждан в эффективные госрешения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что "Единая Россия" умеет превращать запросы граждан в эффективные государственные решения.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ЕР доказала, что умеет превращать запросы граждан в эффективные государственные решения, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Важнейшая функция крупнейшей политической силы страны - это обратная связь между государством и обществом. "Единая Россия" доказала, что умеет превращать запросы граждан в эффективные государственные решения", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.