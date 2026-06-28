В предварительном голосовании ЕР участвовали более десяти миллионов человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 10 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».
- Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
- Одновременно с голосованием на участках в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование, в котором смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 10 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия", заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
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"Я напомню, что в этом году в предварительном голосовании приняли участие более 10 миллионов человек", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.