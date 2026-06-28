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Медведев рассказал, благодаря чему ЕР удерживает лидерство - РИА Новости, 28.06.2026
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17:39 28.06.2026
Медведев рассказал, благодаря чему ЕР удерживает лидерство

Медведев: ЕР удерживает лидерство благодаря умению жить с людьми одними заботами

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что партия "Единая Россия" удерживает лидерство благодаря умению жить с россиянами одними заботами.
  • Партия "Единая Россия" уже почти четверть века обеспечивает реализацию курса главы российского государства и является ядром консолидации общества, отметил Медведев.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" на протяжении многих лет удерживает лидерство благодаря умению жить с россиянами одними заботами, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в воскресенье принимает участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
"Наша партия уже почти четверть века обеспечивает реализацию курса главы российского государства. Она создавалась как ядро консолидации общества, чтобы сохранить целостность страны, не допустить новой трагедии ее распада, все эти годы мы удерживаем позицию бесспорного политического лидера", - сказал Медведев в ходе заседания.
"Именно благодаря умению жить с людьми одними заботами, объединять их вокруг наших фундаментальных, наших традиционных ценностей", - отметил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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