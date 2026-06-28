Медведев рассказал, благодаря чему ЕР удерживает лидерство

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" на протяжении многих лет удерживает лидерство благодаря умению жить с россиянами одними заботами, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.

"Именно благодаря умению жить с людьми одними заботами, объединять их вокруг наших фундаментальных, наших традиционных ценностей", - отметил он.