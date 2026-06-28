Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что единство России сильнее западной цивилизации.
- По словам Медведева, западная цивилизация веками наживалась за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации и геноцида народов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Единство России сильнее западной цивилизации, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Сегодня наше единство сильнее так называемой западной цивилизации. Той самой, которая веками наживалась за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации, геноцида народов по всему миру", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия".