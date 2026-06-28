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Единство России сильнее западной цивилизации, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2026
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16:46 28.06.2026
Единство России сильнее западной цивилизации, заявил Медведев

Медведев: единство РФ сильнее западной цивилизации, наживавшейся на колонизации

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что единство России сильнее западной цивилизации.
  • По словам Медведева, западная цивилизация веками наживалась за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации и геноцида народов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Единство России сильнее западной цивилизации, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Сегодня наше единство сильнее так называемой западной цивилизации. Той самой, которая веками наживалась за счет бесчеловечной колониальной эксплуатации, геноцида народов по всему миру", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия".
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