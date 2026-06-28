Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Туве пострадали шесть человек - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 28.06.2026 (обновлено: 13:57 28.06.2026)
В ДТП в Туве пострадали шесть человек

В ДТП в Туве пострадали шесть человек, в том числе четверо детей

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ТываПоследствия ДТП на трассе в Кызылском районе Тувы. 28 июня 2026
Последствия ДТП на трассе в Кызылском районе Тувы. 28 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Тыва
Последствия ДТП на трассе в Кызылском районе Тувы. 28 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе в Кызылском районе Тувы произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Alphard, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.
  • Пострадавшие дети двух, четырех, шести и пятнадцати лет были доставлены в Республиканскую больницу № 1 в Кызыле, водитель от госпитализации отказался.
КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Шесть человек, четверо из которых дети, пострадали утром в воскресенье в результате ДТП на трассе в Кызылском районе Тувы, сообщает республиканский главк МВД.
По данным ведомства, одиночная авария произошла около 07.00 (03.00 мск) на 64 километре автодороги "Кызыл-Эрзин". Водитель автомобиля Toyota Alphard не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
"Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились семь человек ", - говорится в сообщении.
В ГУ МЧС по республике уточняют, что пострадавшим детям два и четыре года, шесть и 15 лет. Все пострадавшие доставлены в Республиканскую больницу № 1 в Кызыл. Водитель автомобиля от госпитализации отказался.
ДТП в Джидинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
В ночном ДТП в Бурятии погибли два человека
Вчера, 05:44
 
ПроисшествияКызылский районКызылМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала