В ДТП в Туве пострадали шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ На трассе в Кызылском районе Тувы произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Alphard, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.

Пострадавшие дети двух, четырех, шести и пятнадцати лет были доставлены в Республиканскую больницу № 1 в Кызыле, водитель от госпитализации отказался.

КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Шесть человек, четверо из которых дети, пострадали утром в воскресенье в результате ДТП на трассе в Кызылском районе Тувы, сообщает республиканский главк МВД.

По данным ведомства, одиночная авария произошла около 07.00 (03.00 мск) на 64 километре автодороги "Кызыл-Эрзин". Водитель автомобиля Toyota Alphard не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

"Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились семь человек ", - говорится в сообщении.