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В ночном ДТП в Бурятии погибли два человека - РИА Новости, 28.06.2026
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05:44 28.06.2026 (обновлено: 09:53 28.06.2026)
В ночном ДТП в Бурятии погибли два человека

РИА Новости: в ночном ДТП в Бурятии погибли два человека, в том числе подросток

© Полиция Бурятии/MAXДТП в Джидинском районе Бурятии
ДТП в Джидинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Полиция Бурятии/MAX
ДТП в Джидинском районе Бурятии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии произошло ДТП с участием микрогрузовика Mitsubishi Canter и легковушки Nissan Carib.
  • Два человека, в том числе 15-летний подросток, погибли, еще трое пострадали.
УЛАН-УДЭ, 28 июн - РИА Новости. Два человека, в том числе 15-летний подросток, погибли при столкновении микрогрузовика и легковушки в Бурятии, еще трое пострадали, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.
По данным полиции, ДТП произошло в ночь на воскресенье в Джидинском районе Бурятии.
"По предварительным данным, сегодня ночью в результате столкновения автомашин Mitsubishi Canter и Nissan Carib погибли два человека, в том числе 15-летний ребенок", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, еще три человека, один из которых 15-летний ребенок, с травмами госпитализированы в больницу.
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ПроисшествияРеспублика БурятияДжидинский районУГИБДД
 
 
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