В ночном ДТП в Бурятии погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бурятии произошло ДТП с участием микрогрузовика Mitsubishi Canter и легковушки Nissan Carib.

Два человека, в том числе 15-летний подросток, погибли, еще трое пострадали.

УЛАН-УДЭ, 28 июн - РИА Новости. Два человека, в том числе 15-летний подросток, погибли при столкновении микрогрузовика и легковушки в Бурятии, еще трое пострадали, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.

Бурятии. По данным полиции, ДТП произошло в ночь на воскресенье в Джидинском районе

"По предварительным данным, сегодня ночью в результате столкновения автомашин Mitsubishi Canter и Nissan Carib погибли два человека, в том числе 15-летний ребенок", - рассказала собеседница агентства.