Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области при столкновении двух машин пострадали шесть человек - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 28.06.2026 (обновлено: 14:10 28.06.2026)
В Челябинской области при столкновении двух машин пострадали шесть человек

В Челябинской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя машинами

© Фото : Полиция Южного Урала/MAXПоследствия столкновения двух автомобилей в Челябинской области
Последствия столкновения двух автомобилей в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Полиция Южного Урала/MAX
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинской области на 49-м километре автомобильной дороги Тюбук — Кыштым столкнулись две машины марки Chevrolet Niva.
  • Шесть человек пострадали и были госпитализированы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Челябинской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ведомства, вечером в субботу на 49-м километре автомобильной дороги Тюбук – Кыштым столкнулись две машины марки Chevrolet Niva. Водитель одной из них выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем аналогичной марки.
"Оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме того, за медицинской помощью обратились четыре пассажира, находившиеся в указанных транспортных средствах", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Сотрудники Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В Москве на внешней стороне МКАД произошло ДТП
27 июня, 10:51
 
ПроисшествияЧелябинская областьКыштым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала