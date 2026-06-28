В Челябинской области при столкновении двух машин пострадали шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области на 49-м километре автомобильной дороги Тюбук — Кыштым столкнулись две машины марки Chevrolet Niva.
- Шесть человек пострадали и были госпитализированы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Челябинской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ведомства, вечером в субботу на 49-м километре автомобильной дороги Тюбук – Кыштым столкнулись две машины марки Chevrolet Niva. Водитель одной из них выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем аналогичной марки.
"Оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме того, за медицинской помощью обратились четыре пассажира, находившиеся в указанных транспортных средствах", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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