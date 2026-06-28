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В Курской области за сутки сбили 117 беспилотников - РИА Новости, 28.06.2026
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09:48 28.06.2026
В Курской области за сутки сбили 117 беспилотников

В Курской области за сутки сбили 117 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью сбито 117 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 115 раз атаковали из артиллерии отселенные районы региона.
  • В городе Рыльске ранен мужчина, в нескольких населенных пунктах повреждены здания и транспорт.
КУРСК, 28 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 117 украинских беспилотников различного типа, 115 раз ВСУ атаковали из артиллерии отселенные районы региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 27 июня до 09:00 28 июня сбито 117 вражеских беспилотников различного типа. 115 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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Он добавил, что семь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атаки в городе Рыльске ранен 66-летний мужчина. В селе Малое Солдатское Беловского района повреждены крыша и стены зернохранилища. В селе Песчаное поврежден автомобиль. В селе Макеево Рыльского района поврежден ангар агрофирмы. В городе Рыльске поврежден автомобиль", - сообщил губернатор.
По его словам, погибших нет.
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