Миронов предложил обязать УК отчитываться о потраченных деньгах

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обязать управляющие компании ежемесячно отчитываться перед жильцами о потраченных средствах.

Отчеты должны быть детальными и предоставляться вместе с квитанцией, считает Миронов.

Цель инициативы — пресекать коррупцию в управляющих компаниях и давать жильцам возможность оперативно обращаться за защитой своих прав.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил закрепить обязанность управляющих компаний ежемесячно и подробно отчитываться перед жильцами о потраченных средствах на каждый конкретный вид работ.

"В современном мире большинство транзакций проходят проходят онлайн. Крупные организации фиксируют в электронном документообороте каждый шаг и каждый потраченный рубль. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы предоставлять жильцам отчет ежемесячно вместе с квитанцией", - сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, все отчеты УК должны быть детальными. Политик отметил, что граждане должны получать детальные отчеты ежемесячно, чтобы оперативно обращаться за защитой своих прав в жилищную инспекцию и прокуратуру.