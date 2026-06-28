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Миронов предложил обязать УК отчитываться о потраченных деньгах - РИА Новости, 28.06.2026
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05:07 28.06.2026
Миронов предложил обязать УК отчитываться о потраченных деньгах

Миронов предложил обязать УК отчитываться о потраченных деньгах каждый месяц

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обязать управляющие компании ежемесячно отчитываться перед жильцами о потраченных средствах.
  • Отчеты должны быть детальными и предоставляться вместе с квитанцией, считает Миронов.
  • Цель инициативы — пресекать коррупцию в управляющих компаниях и давать жильцам возможность оперативно обращаться за защитой своих прав.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил закрепить обязанность управляющих компаний ежемесячно и подробно отчитываться перед жильцами о потраченных средствах на каждый конкретный вид работ.
"В современном мире большинство транзакций проходят проходят онлайн. Крупные организации фиксируют в электронном документообороте каждый шаг и каждый потраченный рубль. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы предоставлять жильцам отчет ежемесячно вместе с квитанцией", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, все отчеты УК должны быть детальными. Политик отметил, что граждане должны получать детальные отчеты ежемесячно, чтобы оперативно обращаться за защитой своих прав в жилищную инспекцию и прокуратуру.
"Это нужно чтобы пресекать коррупцию в управляющих компаниях оперативно…Мы вновь внесем такой законопроект и продолжим добиваться того, чтобы УК ежемесячно и детально отчитывались перед жильцами", - подытожил Миронов.
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