Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия смещает приоритет с экипажных кораблей на беспилотные системы - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 28.06.2026
СМИ: Британия смещает приоритет с экипажных кораблей на беспилотные системы

Times: Британия смещает приоритет с экипажных кораблей на беспилотные системы

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Великобритании отказались от замены устаревающих кораблей Королевского военно-морского флота в пользу финансирования беспилотных систем.
  • Кандидат на пост британского премьера Энди Бернем одобрил план оборонных инвестиций.
  • Общий объем выделяемых на модернизацию в рамках плана средств предположительно составит до 15 миллиардов фунтов стерлингов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Великобритании отказались от замены устаревающих кораблей Королевского военно-морского флота в пользу финансирования беспилотных систем в рамках плана оборонных инвестиций (Defence Investment Plan, DIP), пишет издание Times.
"В своем плане оборонных инвестиций господин (премьер-министр Великобритании) Кир Стармер отказался от планов по замене устаревающих эсминцев и фрегатов Королевского военно-морского флота в пользу финансирования беспилотных систем", - говорится в публикации.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
ВМС Британии потратят 200 тысяч фунтов на перешив женской формы
11 мая, 04:40
По данным газеты, невзирая на то, что в ближайшем будущем на вооружение все же поступят новые корабли, приоритет будет отдан беспилотным системам.
Издание также сообщает, что кандидат на пост британского премьера, экс-мэр Манчестера Энди Бернем одобрил план.
Как пишет газета, общий объем выделяемых на модернизацию в рамках плана средств составит ,предположительно, до 15 миллиардов фунтов стерлингов.
Проблемы с финансированием привели к значительной задержке с публикацией плана оборонных инвестиций. Он должен был быть обнародован осенью 2025 года, однако из-за дефицита в оборонном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов документ до сих пор не был опубликован.
Ожидается, что план, рассчитанный на 10 лет, распределит порядка 300 миллиардов фунтов инвестиций в ВПК страны.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Хегсет поинтересовался, куда делся большой и грозный британский флот
31 марта, 17:25
 
В миреВеликобританияМанчестерКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала