Над Смоленской областью сбили три БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Смоленской областью уничтожено три беспилотника.
- Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Три беспилотника уничтожено над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне, в течение дня силами Министерства обороны России в небе над Смоленской областью уничтожено три вражеских беспилотника", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте падения дронов работают оперативные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18