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Бойцы "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА под Константиновкой - РИА Новости, 28.06.2026
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08:01 28.06.2026
Бойцы "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА под Константиновкой

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении.
  • Первый пункт управления БПЛА был выявлен в ходе воздушной разведки на окраине Константиновки и уничтожен прямым попаданием FPV-дрона, второй — обнаружен разведчиками в частном доме и также полностью уничтожен.
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, первый пункт управления БПЛА был выявлен в ходе воздушной разведки на окраине Константиновки.
"Координаты цели передали оператору FPV-дрона, который прямым попаданием уничтожил цель противника",- говорится в сообщении.
Кроме того, в течение суток разведчики обнаружили еще один пункт управления БПЛА ВСУ, оборудованный в частном доме.
"Несколькими точными попаданиями цель уничтожили полностью",- добавили в Минобороны России.
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