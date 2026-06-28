Бойцы "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА под Константиновкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении.
- Первый пункт управления БПЛА был выявлен в ходе воздушной разведки на окраине Константиновки и уничтожен прямым попаданием FPV-дрона, второй — обнаружен разведчиками в частном доме и также полностью уничтожен.
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, первый пункт управления БПЛА был выявлен в ходе воздушной разведки на окраине Константиновки.
"Координаты цели передали оператору FPV-дрона, который прямым попаданием уничтожил цель противника",- говорится в сообщении.
Кроме того, в течение суток разведчики обнаружили еще один пункт управления БПЛА ВСУ, оборудованный в частном доме.
"Несколькими точными попаданиями цель уничтожили полностью",- добавили в Минобороны России.