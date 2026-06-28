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В Горловке при ударе ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 28.06.2026
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17:32 28.06.2026
В Горловке при ударе ВСУ пострадали три человека

В Горловке при ударе ВСУ по автобусу пострадали три человека

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Машина скорой помощи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горловке в ДНР три мирных жителя ранены в результате удара украинского БПЛА по автобусу.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Три мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате удара украинского БПЛА по автобусу, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщал, что в результате атаки украинского БПЛА в Горловке в ДНР поврежден пассажирский автобус.
"В результате удара БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по автобусу ранены три мирных жителя Горловки", - написал он в Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван Приходько
 
 
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