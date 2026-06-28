В Горловке при ударе ВСУ пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке в ДНР три мирных жителя ранены в результате удара украинского БПЛА по автобусу.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Три мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате удара украинского БПЛА по автобусу, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате удара БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по автобусу ранены три мирных жителя Горловки", - написал он в Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18