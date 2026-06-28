В Подмосковье начался новый этап борьбы с борщевиком

Краткий пересказ от РИА ИИ В Подмосковье начался второй этап борьбы с борщевиком Сосновского.

Планируется повторно обработать более 23,4 тысячи гектаров муниципальной земли для уничтожения новых всходов.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Второй этап борьбы с борщевиком Сосновского, необходимый для уничтожения новых всходов, начался в Подмосковье, планируется обработать свыше 23,4 тысячи гектаров, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Сейчас начался второй этап – повторная обработка тех же участков, которая продлится до начала осени. Это необходимо, чтобы уничтожить новые всходы. В рамках второго этапа будет повторно обработано более 23,4 тысячи гектаров", - отметили в пресс-службе ведомства.

Первый этап борьбы с борщевиком проходил с мая до середины июня, в период активного роста растения. На этом этапе специалисты обработали 100% запланированных территорий – более 23,4 тысячи гектаров муниципальной земли.