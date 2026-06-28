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В Подмосковье начался новый этап борьбы с борщевиком - РИА Новости, 28.06.2026
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05:46 28.06.2026
В Подмосковье начался новый этап борьбы с борщевиком

РИА Новости: в Подмосковье начался новый этап борьбы с борщевиком

© Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор" | Перейти в медиабанкУничтожение борщевика в Подмосковье
Уничтожение борщевика в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"
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Уничтожение борщевика в Подмосковье . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье начался второй этап борьбы с борщевиком Сосновского.
  • Планируется повторно обработать более 23,4 тысячи гектаров муниципальной земли для уничтожения новых всходов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Второй этап борьбы с борщевиком Сосновского, необходимый для уничтожения новых всходов, начался в Подмосковье, планируется обработать свыше 23,4 тысячи гектаров, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Сейчас начался второй этап – повторная обработка тех же участков, которая продлится до начала осени. Это необходимо, чтобы уничтожить новые всходы. В рамках второго этапа будет повторно обработано более 23,4 тысячи гектаров", - отметили в пресс-службе ведомства.
Первый этап борьбы с борщевиком проходил с мая до середины июня, в период активного роста растения. На этом этапе специалисты обработали 100% запланированных территорий – более 23,4 тысячи гектаров муниципальной земли.
В минсельхозпроде напомнили, что борщевик Сосновского – инвазивное растение. Его сок при попадании на кожу и воздействии солнечного света может вызывать ожоги, кроме того, он быстро распространяется и вытесняет местные виды растений. Для борьбы с ним в Подмосковье применяются как наземные методы, так и беспилотные летательные аппараты. Использование БПЛА-систем позволяет эффективно обрабатывать большие и труднодоступные территории.
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